Drama in Brazilië: man doodgeschoten na finale van WK voor clubs

Drama in Sao Paulo na de match tussen Palmeiras en Chelsea in de finale van het WK voor clubs dit weekend.

Het Braziliaanse Palmeiras verloor de finale van het WK voor clubs tegen Chelsea, na de wedstrijd braken onlusten uit.

Doodgeschoten

In de schermutselingen die uiteindelijk ontstonden is een man doodgeschoten, zo blijkt uit officiële berichtgeving van AFP.

Een 35-jarige man kreeg een kogel in de borstkas en zou later overlijden aan zijn verwondingen. De precieze toedracht is nog onduidelijk.