Edinson Cavani gaat Manchester United deze zomer verlaten en wil naar competitie waar hij nog niet eerder heeft gespeeld

Edinson Cavani zou aan het eind van het seizoen in een nieuwe competitie terecht kunnen komen. De Uruguayaanse aanvaller is aan het einde van zijn contract bij Manchester United en zal naar verwachting niet bij de club blijven.

Volgens de Italiaanse journalist Fabrizio Romano is de 34-jarige geïnteresseerd in een overstap naar LaLiga. Het is nog maar de vraag of een Spaanse club bereid is de aanvaller, die voor Napoli en PSG speelde, een kans te geven.

Edinson Cavani is expected to leave Man United in June as free agent - his priority will be to try an experience in La Liga. Spain could be his next destination, but Cavani will only decide in the coming months. 🔴🇺🇾 #MUFC



