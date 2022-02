Matisse Samoise van AA Gent kent zijn straf na zijn rode kaart tegen Eupen

AA Gent won dan wel van KAS Eupen, toch verloor het Matisse Samoise omwille van een rode kaart. Vandaag heeft een bondsparket een minnelijke schikking voorgesteld.

De trainer van AA Gent, Hein Vanhaezebrouck, was na de wedstrijd niet te spreken over de rode kaart die Matisse Samoise kreeg. Dat kan u HIER lezen. Het leek dan ook wel een strenge beslissingen van de scheidsrechter.

Vandaag stelde het bondsparket een minnelijke schikking voor. Zij stellen een schorsing van twee weken voor, waarvan één effectief. Tegelijkertijd krijgt hij een boete van €1500. De reactie van Vanhaezebrouck in het achterhoofd houden is de kans groot dan AA Gent nog in beroep zal gaan tegen deze één wedstrijd schorsing.