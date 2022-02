Referee Department past regels VAR weer aan: als het na twee pogingen niet gelukt is, laat de scheidsrechter beslissen

De VAR-tussenkomsten in OHL-Cercle en Zulte Waregem-Anderlecht werkten danig op de zenuwen van iedereen. Bijna vijf minuten lag het spel telkens stil. Zondag greep het Referee Department al in. Er is een nieuwe regel...

In de twee wedstrijden wilde de VAR absoluut een buitenspellijn trekken terwijl de camerabeelden niet voor uitsluitsel konden zorgen. Geknoei van de bovenste plank begrepen ze ook in Tubeke en zondag stuurden ze hun VAR-mensen al nieuwe instructies: als het na twee keer niet lukt om een buitenspellijn te trekken, moet de ref op het veld de beslissing nemen. Ook is er volgens De Standaard binnen de KBVB een deel van de bestuurders die de VAR-specialisten weer wil aanstellen en de scheidsrechters hun werk op het veld laten doen. Bertrand Layec, onze scheidsrechtersbaas, vond dat die specialisten niet nodig waren en dat de scheidsrechters dat best zelf kunnen. Nu zouden er stemmen opgaan om het systeem weer in ere te herstellen en de refs uit het VAR-centrum te halen.