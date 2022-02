BREAKING: Roger Lambrecht op 90-jarige leeftijd overleden

Roger Lambrecht, jarenlang de sterke man van Sporting Lokeren, is op 90-jarige leeftijd overleden.

De bandenmagnaat stond mee aan de wieg van Sporting Lokeren, waar hij in 1994 het voorzitterschap op zich nam.

Onder zijn bewind maakte Lambrecht een subtopper van Sporting Lokeren. Lokeren speelde POI, won de Beker in 2012 en 2014 en speelde Europees voetbal.

Na de degradatie in 2019 droeg hij de fakkel over aan Louis de Vries, waarna het steil bergaf ging met Sporting Lokeren. De vereffening in 2020 was het trieste dieptepunt.