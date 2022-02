Trukendoos van Raiola: 'Clausule zorgt ervoor dat de Ligt deze zomer voor vastgelegd bedrag kan vertrekken bij Juventus'

Matthijs De Ligt is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de sterkhouders in de verdediging bij Juventus FC. Al treedt er na het seizoen een clausule in werking die ervoor zorgt dat de Nederlander voor een vastgelegd bedrag kan vertrekken.

Tuttosport komt met het nieuws op de proppen. Matthijs De Ligt kan Juventus FC deze zomer voor 120 miljoen euro - de typische trukendoos van Mino Raiola - verlaten. Al lijkt dat niet meteen te gebeuren. Enerzijds heeft De Ligt het naar zijn zin in Turijn én wil Juventus zelfs rond de tafel gaan zitten om het contract open te breken. Lees: om de cijfers op te waarderen. Te duur? Anderzijds lijken de geïnteresseerde clubs niet van plan om 120 miljoen euro op te hoesten. Voor de volledigheid: Bayern München, Chelsea FC en FC Barcelona snuffelden al aan de Nederlander.