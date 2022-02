Ondertussen op het Kampioenenbal: Fenomenale Courtois moet zich in extremis gewonnen geven, De Bruyne en City walsen over Sporting

De Champions League heeft zich vanavond op gang getrokken met de heenwedstrijden van de achtste finales. Belangrijk om te weten: vanaf heden spelen de doelpunten buitenshuis géén rol meer. Vanavond stonden er twee wedstrijden op het menu.

PSG 1 - 0 Real Madrid

In 't kort: Real Madrid parkeerde de bus en Thibaut Courtois deed bijna de rest. De Rode Duivel pakte na de koffie uit met een wereldsave op een schuiver van Kylian Mbappé, om later een strafschop van Lionel Messi uit zijn kooi te ronselen. Diep in blessuretijd moest de Rode Duivel zich toch gewonnen geven oog in oog met Mbappé.

Gianluigi Donnarumma moest dan weer geen bal pakken. We willen maar zeggen: De Koninklijke maakte vanavond niets klaar. Zelfs een gelijkspel zou een hold-up geweest zijn. Al moet de terugwedstrijd nog gespeeld worden. Voor de volledigheid: Eden Hazard kreeg een tinetal minuten van Carlo Ancelotti.

Sporting Clube de Portugal 0 - 5 Manchester City

Manchester City mag het ticket voor de kwartfinale van het Kampioenenbal al boeken. The Citizens - onder leiding van Kevin De Bruyne - legden er vijf in het Portugese mandje. King Kev stond dan wel niet op het scorebord, maar de Rode Duivel was goed voor een assist én tal van heerlijke balletjes.