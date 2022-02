Anderlecht nam de vlucht vooruit en reageert op beschuldigingen van Roland Duchâtelet over matchfixing

Roland Duchâtelet diende eerder vandaag een klacht in tegen onder meer RSC Anderlecht. De voormalige voorzitter van Standard beweert dat paars-wit in 2014 de landstitel heeft gekocht. In het Lotto Park zit men uiteraard verveeld met de zaak.

RSC Anderlecht wisselde in de tussentijd al van bestuur - onder anderen Marc Coucke en Wouter Vandenhaute kwamen in de plaats van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck - maar de Belgische recordkampioen zit wél verveeld met de hele zaak. "De club heeft enkele maanden geleden al zelf klacht neergelegd met burgerlijke partijstelling in dit dossier", laat Anderlecht weten in een reactie bij Het Laatste Nieuws. "Dat is gebeurd na de beschuldigingen over matchfixing in een televisiereportage."