Duitse legende maakt gehakt van play-off-plannen: "Enkel om Bayern een hak te zetten, geen enkele grote competitie heeft play-offs"

Oliver Kahn, bestuurder bij Bayern München, vond de play-off-plannen in de Bundesliga nog "een interessant idee om over na te denken". Erevoorzitter van Bayern, Uli Hoeness, is het daar absoluut niet mee eens.

Ook de andere Bundesliga-clubs staan niet te springen, maar Kahn liet zich er positief over uit. "Ik vind het spannend over nieuwe modellen als play-offs na te denken", zei de bestuursvoorzitter van Bayern tegen Kicker. "We staan bij Bayern altijd open voor nieuwe ideeën."

Niet iedereen bij de Duitse club, die de voorbije 9 jaar kampioen speelde, zit echter op dezelfde golflengt. Hoeness noemde het zelfs "belachelijk". "In de Bundesliga moet de club die na 34 speelronden de beste is kampioen worden", zei hij. "Dit heeft niets met spanning te maken, maar is gewoon een idee tégen Bayern. De nieuwe directrice van de DFL denkt er dag en nacht over na hoe de dominantie van Bayern is te doorbreken. En dan komt ze met dit idee. In geen enkele grote competitie ter wereld zijn er play-offs."