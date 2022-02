Vanavond gaat de knock-outfase in de Champions League van start: adieu uitdoelpuntenregel!

In juni vorig jaar werd de uitdoelpuntenregel definitief afgeschaft door de UEFA. Bij een gelijke stand over twee wedstrijden zal het aantal gescoorde doelpunten buitenshuis dus niet meer de doorslag geven. Eindigt een confrontatie bijvoorbeeld in 1-0 en 1-2, dan volgen er verlengingen en eventueel strafschoppen.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL