Champions League: kraker tussen Inter en Liverpool, Bayern München wil meteen korte meteen maken met RB Salzburg

Gisterenavond stonden er al twee interessante wedstrijden op het programma, maar ook vanavond moeten enkele topclubs vol aan de bak in de Champions League. Zo is er onder meer de kraker tussen Inter en Liverpool.

Liverpool is de favoriet om door te stoten naar de volgende ronde, maar toch zal het zeker geen makkelijke opgave worden voor de mannen van Jürgen Klopp. De Italiaanse topclub is aan een sterk seizoen bezig en staat aan de leiding in de Serie A.

Daarnaast staan ook RB Salzburg en Bayern München tegenover elkaar. Bij Salzburg is het uitkijken naar het jonge toptalent Karim Adeyemi, terwijl ook Robert Lewandowski ongetwijfeld op wat doelpunten zal jagen bij Bayern München.