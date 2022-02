Nieuwe trainer van Beerschot is ongelofelijk bijgelovig: "En dan ben ik maar gestopt"

Het debuut van Greg Vanderidt bij Beerschot mocht er zijn. In zijn eerste wedstrijd pakte hij meteen de drie punten.

De trainerswissel bij Beerschot had duidelijk zijn effect. De ontlading was dan ook groot na de overwinning tegen KV Kortrijk. Trainer Greg Vanderidt geeft in een gesprek met Het Nieuwsblad aan dat hij onwaarschijnlijk bijgelovig is.

“Ik heb dat de laatste maanden als assistent volledig achterwege gelaten. Ik voelde me daar niet goed bij. Vorige week heb ik mijn kleine gewoontes weer opgepikt en kijk… het draaide goed uit. Soit, da's geen garantie voor meer, maar het gaat eigenlijk gewoon over vaste structuren vinden waarin je perfect kan functioneren. Een houvast, zeg maar.”

Ook als speler deed Vanderidt dat. “Ik heb jarenlang met dezelfde onderbroek gespeeld. Toen die helemaal uit elkaar viel, heb ik ze gerepareerd met knielappen. Zat ik daar te stikken. Maar ook op de gerepareerde versie staat een houdbaarheidsdatum, natuurlijk. Dan ben ik maar gestopt met voetballen.”