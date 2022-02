Opvallend: Manchester United wilde na heisa rond Greenwood nieuwe aanvaller uit Bundesliga binnenhalen, maar besloot toch om geen wintertransfers te doen

Manchester United zat in de maand januari met de handen in het haar. Na het schandaal rond Mason Greenwood wilde de club nog snel een nieuwe aanvaller vinden, aangezien ze net Martial al hadden uitgeleend aan Sevilla.

Volgens Christian Falk had Manchester United gesprekken met Christopher Nkunku van RB Leipzig. Er was ook een transfer in de maak, maar uiteindelijk besloot Manchester United om het toch niet te laten doorgaan.

De Engelse topclub wilde namelijk geen wintertransfers doen in de winter, maar ze willen in de zomer op zoek gaan naar een echte aanvaller. Het is dus onduidelijk of Nkunku in de zomer nog in de plannen van Manchester United zou passen.