PSG gaat huurling definitief overnemen en 40 miljoen euro overschrijven naar Portugese topclub

Nuno Mendes wordt dit seizoen door PSG gehuurd van Sporting CP. De Franse topclub heeft voor deze huurovereenkomst 7 miljoen euro betaald en Mendes doet het dit seizoen uitstekend bij de ploeg van onder meer Mbappé, Neymar en Messi.

PSG wil hem dan ook definitief overnemen en in het contract is een aankoopoptie van 40 miljoen euro opgenomen, wat PSG volgens Fabrizio Romano dan ook zal betalen. Nuno Mendes heeft ook al een persoonlijk akkoord bereikt met PSG over een contract voor vijf seizoenen.

After spending €7m to sign him on loan, Paris Saint-Germain are still intentioned to trigger €40m buy option clause for Nuno Mendes from Sporting. Original plan was clear. ✨🇵🇹 #PSG



Nuno has already agreed his five-year deal with Paris to be potentially signed in the summer. pic.twitter.com/HU5QEKkzpO