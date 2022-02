Thibaut Courtois stopte derde penalty in 2022: "Hij had er een paar gemist al"

Thibaut Courtois was nooit de doelman die penalty's stopte, maar daar is dit jaar blijkbaar verandering in aan het komen.

In 38 dagen in 2022 stopte Courtois ondertussen al drie strafschoppen. Gisteren wist hij die van niemand minder dan Lionel Messi te pakken.

“Messi trapt veel strafschoppen in een seizoen, dus het was moeilijk om in te schatten waar hij zou trappen”, zei Courtois achteraf. “Misschien zou hij hem links trappen, misschien centraal. Maar hij had er een paar gemist aan de linkerkant, dus ben ik daarvoor gegaan. Het was een goede save.”

Toch moest Courtois zich uiteindelijk nog gewonnen geven, in de 94ste minuut dan nog. “Een beetje vervelend, ja. Mbappé mocht makkelijk wegkomen bij twee verdedigers. Dan moet je de hoek verkleinen en zo snel mogelijk plat, maar hij slaagde erin om de bal onder mijn lichaam te trappen. We zullen in de terugwedstrijd beter moeten doen, maar ik ben ervan overtuigd dat we dan kunnen winnen.”