Verschrikkelijk nieuws: ex-voetballer vermoord bij carjacking

De Zimbabwaan Charles Yohane is op 48-jarige leeftijd in Zuid-Afrika om het leven gekomen bij een poging tot carjacking. Hij maakte onder deel uit van de 23-koppige selectie van Zimbabwe tijdens hun eerste deelname aan de Africa Cup of Nations in 2004.

De voormalige Zimbabwaanse voetballer Charles Yohane is op 48-jarige leeftijd in Zuid-Afrika om het leven gekomen bij een poging tot carjacking. Zijn lichaam werd maandag gevonden in Soweto, maar men neemt aan dat hij zaterdagnacht is overleden. "Hij werd gekaapt, ze namen zijn auto en schoten hem in het hoofd," vertelde zijn broer Lewis aan BBC. Na zijn pensioen werkte Yohane in Johannesburg als trainer (coach van Leruma United FC) en taxichauffeur. In 1996 verhuisde hij van Zimbabwe naar Zuid-Afrika, waar hij van 1997 tot 2006 voor Wits speelde.