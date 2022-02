De appel valt niet ver van de boom: zoon van voormalig Oranje-international maakt profdebuut op zijn vijftiende

Op zijn 39ste is Rafael Van der Vaart assistent-coach bij het Deense Esbjerg. Bij die club leert Damian Van der Vaart de kneepjes van het vak. De vijftienjarige zoon van Rafael maakte woensdagavond zijn debuut in het eerste elftal.

De centrale middenvelder viel een kwartier voor tijd in tijdens een oefenwedstrijd.

Uit deze beelden van 2019 blijkt dat Damian de traptechniek van zijn vader heeft geërfd, weliswaar met het andere been.

Over je vader missen als je teruggaat naar Hamburg, trots zijn op diens fantastische carrière en keihard je best doen om van 'm te winnen... 👨‍👦😍



In de voetsporen: Rafael en Damián van der Vaart. pic.twitter.com/QxV1fH86t2