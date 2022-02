Thomas Tuchel blijft het vertrouwen behouden in Romelu Lukaku

De terugkeer van Romelu Lukaku naar Chelsea is nog geen groot succes geweest. Mindere prestaties, maar vooral het uit verband getrokken interview zorgde voor ophef. Zijn trainer, Thomas Tuchel, blijft in hem geloven.

Trainer Thomas Tuchel sprak op het wekelijks persmoment over Lukaku. "We hebben wat meer geduld nodig dan we misschien wilden. We willen Romelu op het veld in betere situaties brengen om goals te maken, maar dat is een proces. Hij heeft bij al z'n vorige clubs getoond dat hij de man is die aanvallen omzet in doelpunten. Teleurgesteld is dan ook niet het juiste woord, maar wij, Romelu ook, dachten dat hij vanaf het begin veel zou scoren. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en blijven we gewoon verder werken", zei Tuchel.



Lukaku was dit seizoen voorlopig goed voor 10 goals en 2 assists in 27 wedstrijden. In de Premier League staat de teller op 5 goals en 1 assist in 16 competitiewedstrijden.