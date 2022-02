📷 Mooi: Burnley-fan met Parkinson gaat viraal met advertentie in krant!

Een Burnley-abonnee met Parkinson plaatste een advertentie in de krant om een lift zodat hij nog naar de wedstrijden kan komen kijken.

Een abonnee van Burnley plaatste afgelopen woensdag een opmerkelijke advertentie in de krant. Hij is bejaard en heeft Parkinson in een vergevorderd stadion en kan dus niet meer op zijn eentje in het stadion geraken. In zijn advertentie in de krant vraagt hij dan ook om een lift van bij hem thuis naar het stadion en terug.

Een screenshot van deze advertentie werd op Twitter geplaatst en wordt vlot geretweet. "Laten we er voor zorgen dat deze man nog zo lang mogelijk naar de wedstrijden kan gaan", klinkt het op Twitter. De voetbalwereld kan toch soms ook echt hartverwarmend zijn!