📷 Chelsea wint, ondanks ongelofelijk negatieve statistiek voor Romelu Lukaku

Chelsea kon vanmiddag nieuw puntenverlies vermijden. In de 89ste minuut kon Hakim Ziyech Chelsea alsnog de overwinning bezorgen (0-1).

De pijnlijke beurten van Romelu Lukaku blijven maar komen. Onze landgenoot raakte in de eerste helft amper twee keer de bal aan en eentje was daarvan nog bij de aftrap.

Nog in de Premier League won Liverpool met 3-1 van Norwich, dankzij drie dolle minuten. Brighton verloor met 0-3 van hekkensluiter Burnley. Watford won dankzij een goal van Emmanuel Dennis met 0-1 bij Aston Villa.

Southampton haalde het met 2-0 van Everton. West Ham speelde 1-1 gelijk tegen Newcastle United. Arsenal wint thuis met 2-1 van Brentford.

This feels less than ideal for Chelsea.



Romelu Lukaku with just two touches in first half against Crystal Palace today (and one was the kick-off). #CFC pic.twitter.com/N4ofgwIAxL