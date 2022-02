📷 Grappig: Nederlandse club pakt uit met carnavalsshirt

RKC Waalwijk pakt uit met een speciaal carnavalsshirt!

RKC Waalwijk heeft speciaal voor carnaval een nieuw shirt laten ontwerpen, en dat voor het derde jaar op rij. "De kleuren zijn gebasseerd op de kleuren van ons Schoenlapperslaand. We Zullen Altijd Blijven Vieren", staat te lezen op de site van de club. Leuk detail is dat er op de achterkant van het shirt drie kleine beren staan, verwijzend naar het Ajax-shirt met de 'Three Little Birds'. Het is een echte must have voor shirtverzamelaars! Eerst krijgen seizoenskaarthouders de kans om de shirts te kopen, pas maandag begint de vrije verkoop.

Ook in België werden ooit carnavalsshirts gemaakt. Eendracht Aalst bracht er in het seizoen 2014/2015 ook eentje uit naar aanleiding van Aalst Carnaval 2015. Ook het Duitse FC Köln bracht enkele jaren geleden nog carnavalsshirts op de markt.