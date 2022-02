Tal van prominenten aanwezig op uitvaart van Roger Lambrecht

In de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Eksaarde is afscheid genomen van Roger Lambrecht, voormalig voorzitter van Sporting Lokeren.

Op de uitvaartplechtigheid waren heel wat bekende oud-voetballers en ex-trainers aanwezig, waaronder Aimé Anthuenis, Georges Leekens, Jean-Marie Pfaff, Patrick en Richard Orlans, oud-sportief directeur van Sporting Lokeren Willy Reynders, enkele oud-spelers en een delegatie van het 'nieuwe' Sporting Lokeren.

Georges Leekens was duidelijk onder de indruk. "Roger is terug bij zijn Mireille, zijn vrouw. Hij zal gelukkig zijn", zei hij. "Roger Lambrecht was een fantastisch mens. Hij was een iconische voorzitter. Niet alleen voor Sporting Lokeren maar hij was er voor het hele Belgische voetbal. Een heel pak spelers hebben veel aan hem te danken. Roger Lambrecht was een man die het hart op de juiste plaats had. Een dankbaar man ook", klonk het.

Ook Jean-Marie Pfaff nam het woord. “Met hem kon je altijd praten”, zei Pfaff. “Het was een man met waarden die altijd het hart op de tong had. Voor zijn familie deed hij alles. Iemand als Roger Lambrecht verdient niets dan respect.”