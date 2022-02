Wim De Decker: "De wedstrijd tegen RWDM hadden we eigenlijk niet mogen verliezen"

Morgen speelt KMSK Deinze tegen Lommel in 1B. Deinze-coach Wim De Decker blikt vooruit.

Afgelopen weekend kenden Wim De Decker & zijn KMSK Deinze hun eerste nederlaag van 2022. Op het veld van RWDM gingen ze 1-0 onderuit na een vroeg doelpunt van Yan Vorogovskiy. "De wedstrijd tegen RWDM hadden we eigenlijk niet mogen verliezen. Eigenlijk kan je die match bestempelen als een accident de parcours in de laatste rechte lijn richting de seizoensfinale. De ontgoocheling was achteraf toch groot", vertelde De Decker over die wedstrijd. Nu kijkt de coach positief vooruit naar de wedstrijd van morgen tegen Lommel: "Nu willen we ons volledig focussen op Lommel en moeten zij het kind van de rekening worden zodat we terug kunnen aanknopen met het positieve gevoel van de laatste weken".

Over de nieuwe coach van Lommel, Brian Eastick, had De Decker nog dit te zeggen: "Ik ken hem niet en bij mijn weten heeft hij ook geen ervaring in ons land. Maar los daarvan zal hij de groep aanpassen en andere accenten leggen op training en dat staat onlosmakelijk verbonden met een extra impuls aan motivatie bij de Limburgers. Uit de laatste match is ook gebleken dat ze terug aanknopen met een positieve flow. Je ziet dat er terug muziek inzit bij de spelers". Tot sloot zei de coach van Deinze nog dit: "Niettegenstaande wil ik niet te veel naar de tegenstander kijken en me op hen proberen aanpassen. Onze ploeg staat er, we gaan uit van onze eigen sterkte en wij gaan ons niet aanpassen aan hen. Integendeel".