🎥 Beelden van vechtpartij met Manchester City-ster gaan viraal: moeder Phil Foden krijgt vuistslag

Een video met beelden van een vechtpartij in de Manchester Arena doen massaal de ronde in Engeland. Daarop is te zien hoe Phil Foden en zijn familie het aan de stok krijgen met enkele Liverpool-fans. Waarop zijn moeder reageert en een vuistslag krijgt.

Wanneer het filmpje is gemaakt, is niet duidelijk. Er is te zien dat Foden met zijn vriendin door de catacomben loopt en ineens woorden krijgt met een drietal mannen. Die slingeren hem enkele beledigingen naar het hoofd, waarop zijn vriendin reageert. Daarop komt ook nog een andere vrouw zich in het debat moeien, volgens de media in Engeland gaat het om zijn moeder.

Die geeft één van de mannen een forse duw, waarbij die het evenwicht verliest. Als reactie geeft hij een fikse vuistslag aan de vrouw. Andere mensen schoten daarop de familie ter hulp. Foden wou zich ook moeien, maar werd aangeraden om er weg te gaan. Geen slecht advies.