Moeskroen wint, met half uur vertraging, tegen hekkensluiter Virton

In 1B heeft Moeskroen met 2-1 gewonnen van Virton, de laatste in de stand.

De wedstrijd begon met een vertraging van bijna een half uur. De brandweer moest eerst reclameborden in veiligheid brengen. Die dreigden door de wind weg te waaien.

Marc Olivier Doué opende in de 72ste minuut de score voor de bezoekers, maar vier minuten later stonden de bordjes weer in evenwicht via Frédéric Duplus.

Vijf minuten voor tijd pakte Moeskroen alsnog de drie punten tegen de rode lantaarn. Clément Tainmont zorgde voor de winning goal.