David De Gea voelt zich thuis in Manchester: "Het voelt alsof ik van Manchester afkomstig ben"

David De Gea trekt met Manchester United naar Atlético Madrid in de Champions League. De Gea is geboren in Madrid, maar voelt zich meer verbonden tot een andere stad.

"Het voelt alsof ik van Manchester afkomstig ben", zei De Gea in een interview deze week. "Ik zie mezelf niet ergens anders dan bij Manchester United", voegde de Spaanse doelman eraan toe. De Gea maakte in 2011 de overstap van Atlético Madrid naar Manchester United. Hij is al enkele jaren een absolute sterkhouder ondank enkele mistapjes. Hij hoopt om samen met zijn ploeg door te stoten naar de volgende ronde in de Champions League. David de Gea ahead of Man United vs. Atletico 👀 pic.twitter.com/mrGag7U7Ry — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2022





