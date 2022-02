Ex-speler Club Brugge maakt zich op voor clash met Juventus: "Champions League-hymne bezorgt me steeds weer kippenvel"

Arnaut Danjuma was met een hattrick de gevierde in de 1-4-zege van Villarreal op het veld van Granada. De Nederlandse international bulkt van het vertrouwen voor de clash met Juventus, in de 1/8ste finales van de Champions League.

Arnaut Danjuma (25) vertrok na een boerenjaar bij Club Brugge. Villarreal haalde Danjuma afgelopen zomer voor 23,5 miljoen weg bij Bournemouth. De international van Oranje kijkt reikhalzend uit naar dinsdagavond, wanneer hij het met Villarreal zal opnemen tegen Juventus.

"De Champions League is de sterkste clubcompetitie ter wereld. Hoe groter het podium, hoe groter de drang om jezelf te bewijzen", vertelt Danjuma in Marca. "Het gevoel om het terrein op te stappen en de hymne te horen, is onbeschrijflijk. Het bezorgt me telkens weer kippenvel. Het zijn van die momenten waarop je beseft dat de hele wereld toekijkt."

Met Juventus krijgt Villarreal een stevige tegenstander voorgeschoteld in de 1/8ste finales van de Champions League. Toch maakt Danjuma zich geen zorgen. "Zelfs tegen de allergrootste clubs, zoals Manchester United, hebben we getoond dat we tot veel in staat zijn. Het zit in het DNA van Villarreal om in elke wedstrijd vol voor de zege te gaan, dus ook tegen Juventus. Matthijs de Ligt? Het staat buiten kijf dat hij een buitengewone speler is, maar reken maar dat ik het hem moeilijk zal maken."