Manchester United middenvelder is speler met meeste gecreëerde kansen

Bruno Fernandes is de speler in de Premier League met het meest aantal gecreëerde kansen. Veel analisten hebben de Portugees al bekritiseerd voor zijn 'mindere vorm'. Deze statistiek toont echter dat hij helemaal geen slecht seizoen draait.

Fernades was vorig jaar de absolute sterkhouder bij Manchester United. Dit seizoen moet hij veel kritiek verduren omdat hij de Reds niet aan het draaien krijgt. Toch is Fernandes nog steeds heel belangrijk. Dat toont de statistiek van meest gecreëerde kansen. Hij heeft voor 73 kansen gezorgd, 9 meer dan eerste achtervolger Trent Alexander-Arnold.

Manchester United is nog volop in de strijd voor het vierde Champions League-ticket. Van Fernandes wordt verwacht dat hij daar nog een grote rol in gaat spelen.