OFFICIEEL: peperdure Anderlecht-flop vindt onderdak in Denemarken

Anderlecht betaalde in 2018 liefst acht miljoen om een Gambiaanse centrale verdediger weg te halen bij Midtjylland. Bubacarr Sanneh zakte bij paars-wit helemaal door het ijs. Na drie uitleenbeurten liep het contract van Sanneh eind vorig seizoen af.

Sindsdien zat de Gambiaanse international zonder club, al was Sanneh onlangs nog actief op de Africa Cup. Met het Gambia van bondscoach Tom Saintfiet bereikte Sanneh de kwartfinales.

Sanneh heeft er de nodige belangstelling gewekt, want maandag maakte SønderjyskE bekend dat het de Gambiaan heeft gecontracteerd tot het einde van het seizoen. In het verleden speelde Sanneh al in Denemarken voor Horsens, Midtjylland, en Aarhus GF.

SønderjyskE staat momenteel op de voorlaatste plaats in de Deense hoogste klasse, met amper tien punten uit achttien wedstrijden.