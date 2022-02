Tuchel neemt Lukaku in bescherming, na zijn 7 balcontacten in 90 minuten: "Vooral niet lacherig over doen"

Chelsea won afgelopen weekend ternauwernood bij Crystal Palace, met dank aan een laat doelpunt van Hakim Ziyech. Romelu Lukaku stond negentig minuten tussen de lijnen, maar kwam nauwelijks in het stuk voor.

Na afloop passeerde een opvallende statistiek de revue: Lukaku had amper zeven balcontacten, waarvan een aftrap. Maandag stond Thomas Tuchel, op een persconferentie in aanloop naar het Champions Leagueduel tegen Lille, even stil bij de situatie van zijn spits.

"Tja, wat moet ik meer doen om hem meer aan de bal te krijgen? Ik weet het niet op dit moment, we moeten het bekijken. Hij zat helemaal niet in de wedstrijd, dat gebeurt met spitsen die met een vertrouwenscrisis kampen. Laat ons vooral niet lacherig doen om deze statistiek, want het is echt geen moment voor grapjes", aldus Thomas Tuchel.

Dinsdagavond ontvangt Chelsea de Franse landskampioen Lille OSC in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales. Al is het maar de vraag of Romelu Lukaku daarin mag rekenen op een basisplaats.