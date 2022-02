Advocaten beklaagden krijgen gelijk: drie rechters worden gewraakt in dossier 'Propere Handen'

Het Hof van Cassatie heeft het wrakingsverzoek van tien verdachten in het voetbaldossier Operatie Zero gegrond verklaard. De drie geviseerde rechters van de KI in Antwerpen moeten zich terugtrekken.

Het parket generaal oordeelde dat de raadsheren in een eerdere fase (naar aanleiding van de spijtoptantenregeling van Dejan Veljkovic) al geoordeeld hadden over dezelfde opsporingsmethodes. De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) moest de gebruikte Bijzondere Opsporingsmethodes (BOM) toetsen aan de wet. Dat is normaal een routinekwestie. Maar dus niet in de zaak ‘Propere handen’. Onder meer Frank Scheerlinck, de advocaat van de boekhouder van Dejan Veljkovic, Nedzad Tanovic, als Hans Rieder die de advocaat is van scheidsrechter Bart Vertenten wraakten de KI. Ook Tom Bauwens, de advocaat van makelaar Mogi Bayat, legde een wrakingsverzoek neer. Ze kregen nu dus ook gelijk.