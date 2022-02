Vertonghen staat voor "speciaal duel": "Eén van de beste ploegen van de wereld"

Voor Jan Vertonghen wordt het toch een speciaal weerzien met zijn ex-club Ajax in de achtste finales van de Champions League. De verdediger wil in het kampioenenbal even de problemen in de nationale competitie vergeten.

"Een beetje speciaal", zei Vertonghen op zijn persconferentie. "Maar mijn focus ligt bij Benfica. Ik speel nu hier en ben gelukkig hier. Morgen wordt het speciaal omdat het de achtste finale is in de Champions League."

De Rode Duivel gaat geen makkelijke avond tegemoet. "Het is op dit moment een van de beste ploegen ter wereld", zei Vertonghen bij Benfica TV. "Het zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar we spelen thuis en hebben onze fans nodig. We gaan onze best doen. We gaan proberen om te winnen, zoals altijd."

In de eigen competitie gaat het de Portugese ploeg niet echt voor de wind. "Maar het is een andere competitie. Ik heb veel vertrouwen in ons team. We hebben spelers met veel kwaliteit, maar de Champions League is anders. Het wordt een geweldige wedstrijd."