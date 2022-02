Rondje op het Kampioenenbal: Chelsea zet Lille zonder Lukaku opzij, Juventus laat zich verrassen in Spanje

Ook deze week stonden er in de Champions League enkele heenwedstrijden in de knock-outfase op het programma. Wat is er gebeurd?

Chelsea FC 2 - 0 Lille OSC Chelsea FC had vanavond geen problemen om Lille OSC opzij te zetten. Kai Havertz voor de pauze, Christian Pulisic na de koffie. Opvallend: Romelu Lukaku werd het slachtoffer van zijn vormdip. De Rode Duivel zat negentig minuten op de bank. Villarreal CF 1 - 1 Juventus FC Juventus FC leek lange tijd op weg naar een overwinning, maar De Oude Dame liet zich uiteindelijk verrassen door de Gele Onderzeeër. Voor de liefhebbers van statistieken: Dusan Vlahovic en Dani Parejo trapten zichzelf op het scorebord.