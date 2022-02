Potentiële toekomstige Standard-investeerder koopt een Braziliaanse club

Het bedrijf wil uitbreiden in Zuid-Amerika en koopt daarom de Braziliaanse club Vasco da Gama.

Het Braziliaanse Vasco da Gama maakte bekend dat er een overeenstemming is bereikt met 777 Partners voor de verwerving van 70% van de aandelen van de club. Het enige dat de overname nog in de weg staat is het verkrijgen van de handtekeningen van de clubraad en de algemene vergadering, maar het is zo goed als zeker dat de deal doorgaat. Het clubpersbericht vertelt ons meer over het bedrijf 777 Partners, dat al 99,9% van de aandelen van Genoa en 12% van Sevilla FC bezit.

"777 Partners is een in Miami gevestigde alternatieve investeringsmaatschappij die investeert in een verscheidenheid aan aantrekkelijke, snelgroeiende industrieën. Opgericht in 2015, verdeelt 777 Partners zijn investeringen in zes sectoren: verzekeringen; commerciële en consumentenfinanciering, geschillen, directe leningen, sport , media en entertainment, en lucht- en ruimtevaart. Het bedrijf streeft ernaar bedrijven te verwerven en te laten groeien. Ze willen voorspelbare, hoogwaardige kasstromen op lange termijn genereren voor hun eigen balans, en tegelijkertijd consolidatie van vergelijkbare bedrijfsactiviteiten bevorderen, waarbij wordt gestreefd naar efficiëntie en schaalvoordelen."

De club heeft ook gecommuniceerd over de doelstellingen die het bedrijf heeft met deze overname. "De transactie zal Vasco helpen zijn leidende rol in het Braziliaanse en internationale voetbal terug te krijgen. 777 Partners zal optreden als een strategische partner voor de lange termijn om Vasco's ambitieuze plannen en duurzame toekomst mogelijk te maken. We zijn trots om het grootste contract in de geschiedenis van Braziliaanse clubs aan te kondigen. We hebben de afgelopen maanden onvermoeibaar gewerkt om een ​​partner voor de lange termijn te vinden, met financiële en operationele capaciteiten, die onze ambitie deelde", aldus Jorge Salgado, voorzitter van Vasco da Gama. De club zakte vorig jaar af naar de Braziliaanse Serie B en wil zo snel mogelijk weer aan de top staan in Brazilië en bij uitbreiding ook in Zuid-Amerika. 777 Partners breidt zijn imperium dus opnieuw uit. Het bedrijf wordt ook genoemd als een van de potentiële toekomstige investeerders van Standard.