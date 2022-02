Thierry Henry was al snel bezorgd over situatie Lukaku: "Van in begin vroeg ik me af of hij bij deze ploeg zou passen"

Thierry Henry kent de kwaliteiten van Romelu Lukaku maar al te goed door hun samenwerking bij de Roe Duivels. Het vergaat de spits momenteel niet bijster goed: 'Big Rom' vindt zijn draai niet bij Chelsea en bleef dinsdagavond in de Champions League de hele match aan de bank gekluisterd.

Thierry Henry laat zich als analist bij CBS uit over de situatie waarin Romelu Lukaku is beland. "Lukaku heeft tijd nodig om zich aan te passen. Van in het begin vroeg ik me al af of hij in deze ploeg zou passen", stelde Henry vraagtekens bij de overstap van Lukaku van Inter naar Chelsea.

Geduld

Het begin van het seizoen verliep nog behoorlijk, maar dan kwam dat controversiële interview en nadien bleven de verwachte prestaties grotendeels uit. "Als je Lukaku haalt, moet je hem de tijd geven om zich aan te passen", pleit Henry bij Chelsea om geduld te tonen.

Er is ook één andere mogelijkheid. "Of je speelt in een systeem dat hem ligt en je past je speelwijze aan. Maar ik dacht al snel dat dit niet ging gebeuren."