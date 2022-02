Premier League: Salah en Mane maken gehakt van Leeds United, Tottenham loopt een blauwtje bij Burnley

Niet enkel in de Champions League rolde woensdagavond de bal. Ook in de Premier League werden enkele inhaalwedstrijden afgehaspeld.

Liverpool liet in eigen huis geen spaander heel van Leeds United. Met twee (strafschopdoelpunten) en een assist op Matip wees Mo Salah de Reds in de eerste helft de weg. Na de pauze deden Mane (2) en Van Dijk hun duit in het zakje: 6-0.

Tottenham ging afgelopen weekend na een knappe prestatie met de zege aan de haal bij Manchester City. Daar bleef enkele dagen later weinig van over. Op bezoek bij laagvlieger Burnley beet de ploeg van Antonio Conte andermaal in het zand. Het was Burnley-verdediger Ben Mee die twintig minuten voor tijd voor de enige treffer van de avond zorgde.

Crystal Palace won met 1-4 op bezoek bij Watford, na goals van Mateta, Gallagher en Zaha (2). Sissoko trof raak voor Watford. Christian Benteke bleef op de bank bij Palace, Edo Kayembe viel twintig minuten voor affluiten in.