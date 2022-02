Vertonghen geeft na Champions League-duel dubbelinterview met tegenstander/vriend: "Ik zal hem proberen overhalen"

Jan Vertonghen speelde met Benfica in de Champions League gelijk tegen Ajax. Vrienden heeft de Rode Duivel bij zijn ex-ploeg nog genoeg. Daley Blind bijvoorbeeld. De twee gaven samen na de match een dubbelinterview en het ging er wel hartelijk aan toe.

Zo had Blind een dag voor de match Vertonghen een berichtje gestuurd over het weer in Lissabon dat hem prima beviel. "Het was een fantastische dag", vertelde Vertonghen bij Ziggo. "Dat is één van de voordelen hier. Ik hoor dat het er in België en Nederland iets anders aan toeging."

Het viel de journalist ook op dat Vertonghen al een aardig kleurtje gekregen had door in het zonnige Lissabon te vertoeven. Het staat in schril contrast met de huid van Blind. "Ik zal hem proberen overhalen", verwijst Vertonghen al grappend naar een eventuele transfer.

Ruimtes benutten

Vertonghen liet zich ook uit over de wedstrijd op zich. "Zij hadden in het begin meer uitgespeelde kansen, na de 2-2 gingen we allebei op zoek naar winst. Wij hadden nog meer gebruik kunnen maken van de ruimtes, maar die zullen we in Amsterdam ook krijgen. Als je twee keer achter komt, is 2-2 niet slecht, maar we spelen thuis altijd om te winnen."