Saelemaekers, in de kleedkamer met icoon Zlatan: "Onlangs spraken we nog over die avond in Anderlecht... Onvergetelijk zei hij me"

Alexis Saelemaekers krijgt soms niet genoeg aandacht voor wat hij presteert in de Serie A. De winger speelt veel bij de Europese topclub en werkt mee aan de terugkeer van de club naar de allerhoogste regionen. Hij zit er ook in een kleedkamer vol grote namen.

De grootste is natuurlijk Zlatan Ibrahimovic, met wie hij gewoon een babbeltje kan slaan. "Onlangs sprak ik nog met hem over zijn passage in Anderlecht, toen hij vier doelpunten maakte", vertelt Saelemaekers in Het Nieuwsblad. "Ik was toen ballenjongen en kon mijn ogen niet geloven: het hele stadion gaf hem een staande ovatie. Zlatan vertelde me dat het een onvergetelijke avond was voor hem - het gebeurt niet elke week dat je op verplaatsing zo veel respect krijgt. Het is een eer om met zo'n icoon op prijzen te jagen.”

Saelemaekers zelf verlengde al tot 2026 bij Milan en krijgt veel minuten. “Ik voel veel vertrouwen, ja. Niet alleen bij de ploegmaats, maar ook bij de technische staf en op directieniveau. En vice versa ben ik hier heel graag. Sportief loopt het perfect - ik sta vaak in de basis -, ook extrasportief heb ik me weten aan te passen. De overstap twee jaar geleden was niet de simpelste, maar ik heb het me nog niet beklaagd.”