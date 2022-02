Bornauw scoort, maar geraakt met 10-koppig Wolfsburg niet voorbij Mönchengladbach

Sebastian Bornauw speelde met Wolfsburg deze middag op het veld van Borussia Mönchengladbach. Bornauw scoorde de 0-2 me een knap doelpunt, maar gaf met zijn ploeg de voorsprong alsnog uit handen (2-2).

Zowel Sebastiaan Bornauw als Aster Vranckx stonden in de basis tegen Mönchengladbach. Op het half uur scoorde de ex-Anderlecht speler met een knappe kopbal en verdubbelde zo de voorsprong van de bezoekers. Thuram scoorde nog voor rust de aansluitingstreffer en na een Rode kaart voor Wolfsburg verdediger Lacroix maakte Embolo in het slotkwartier gelijk. De Borussen zagen het winnende doelpunt in de 92ste minuut door de VAR afgekeurd worden.