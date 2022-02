Tuchel maakt zich "heel ongerust" over situatie met Chelsea-eigenaar Abramovich: "We moeten niet doen alsof dit geen probleem is"

De oorlog in Oekraïne zorgt ook voor grote commotie in Engeland. Zelfs in het voetbal. De rol van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich werd donderdag immers in het Britse parlement besproken. Mogelijk mag hij zelfs geen bezittingen meer hebben in Engeland.

Abramovich zit in nauwe schoentjes omwille van zijn vermeende banden met Poetin. De situatie leidt de spelers en de staf bij de Londenaren alvast af, want Abramovich heeft de voorbije twee decennia ontzettend veel geld in Chelsea gepompt.

"Ik ben op de hoogte van al deze scenario's en ik ben op de hoogte van al deze discussies op dit moment", zei Tuchel bij The Guardian. “Ik zou graag mijn recht willen gebruiken om hier geen commentaar op te geven totdat er een beslissing is genomen. Maar we zijn ons ervan bewust en het leidt ons af, het baart ons zorgen. Tot op zekere hoogte kan ik de meningen en kritische meningen naar de club toe, naar ons die die club vertegenwoordigen begrijpen."

“Misschien begrijpen mensen dat ik als coach of de spelers, wij niet het inzicht hebben wat er werkelijk aan de hand is. Op dit moment voelen wij ons hier niet verantwoordelijk voor. Wij vinden het verschrikkelijk en daar kan geen twijfel over bestaan. Oorlog in Europa was voor mij lange tijd ondenkbaar."

Tuchel beseft wel dat Chelsea meer in de schijnwerpers komt te staan. "Je hebt gelijk, we moeten niet doen alsof dit geen probleem is, en daar ben ik het mee eens", zei Tuchel. "De situatie in het algemeen, voor mij en voor mijn staf en voor iedereen hier bij Cobham, voor de spelers, is verschrikkelijk. Niemand had dit verwacht."

“Het is behoorlijk onwerkelijk, het vertroebelt onze geest, het vertroebelt de opwinding richting de finale en het brengt enorme onzekerheid met zich mee. Veel meer aan alle mensen en families die er eigenlijk meer bij betrokken zijn dan wij. En onze beste wensen en onze groeten en gedachten zijn duidelijk bij hen."