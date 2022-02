Westerlo zet grote stap naar titel in topper tegen Waasland-Beveren: "Om goed voetbal te zien, moet je met twee zijn"

De euforie in het Westelse kamp na het laatste fluitsignaal was opvallend groot. De Roeck en co. zijn dankzij de 2-1-zege tegen Waasland-Beveren alweer een stap dichter bij de titel in 1B.

Nochtans was het Waasland-Beveren dat na een eigen doelpunt van Perdichizzi op voorsprong kwam in het Kuipje. Foster voor en De Cuyper na de pauze schonken Westerlo een oververdiende zege.

"In de eerste helft hadden we het lastig tegen hun blok. In de tweede helft zetten we onze tegenstander voortdurend onder druk, gelukkig was mijn doelpunt voldoende voor de zege", reageerde Club-huurling Maxim De Cuyper bij GvA.

Ook Westerlo-coach Jonas De Roeck was opgelucht na de thuiszege tegen de Leeuwen. Al kon de manier waarop Waasland-Beveren aan de wedstrijd begon maar matig appreciëren. "Het was een zwaarbevochten overwinning. In de eerste helft had Waasland-Beveren geen intentie om te voetballen. Om een mooie wedstrijd te zien, moet je met twee willen voetballen. In de tweede helft hebben we zelf wat meer risico in ons spel gelegd."