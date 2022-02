🎥 Kevin De Bruyne beweegt jonge Manchester City fan tot tranen

Geen knalprestatie van Manchester City gisteren tegen Everton, maar het mooiste moment was wel dankzij Kevin De Bruyne na de wedstrijd. Een jonge fan kreeg een herinnering die hij nooit zal vergeten.

Manchester City won met het kleinste verschil van Everton. Dat kan u HIER lezen.

Voor Kevin De Bruyne was het zijn 200ste wedstrijd in de Premier League en dit zal een bezoekende fan nooit vergeten. Na de wedstrijd gaf De Bruyne zijn shirt aan een jonge Manchester City supporter in het uitvak. De jonge fan brak in tranen van geluk uit. Hij heeft een herinnering te pakken die hij nooit van zijn leven zal vergeten.