Lampard kan beslissing scheidsrechter niet begrijpen: "ik heb een driejarige dochter thuis die kan zien dat dit hands is."

Lampard kan met zijn Everton elk punt gebruiken in de strijd om het behoud. Tegen City was hij dichtbij een stunt. Volgens de Chelsea-legende heeft de scheidsrechter de wedstrijd beslist met een foute beslissing.

In het slot van de wedstrijd raakte City-speler Rodri de bal overduidelijk met de arm, maar de scheidsrechter gaf geen krimp net zoals de VAR. Lampard voelt zich bestolen: "ik heb een driejarige dochter thuis die kan zien dat dit hands is."

šŸ—£ "I've got a 3-year-old daughter at home who could tell you that's a penalty. It's the most easiest decision you'll get as a handball."



Frank Lampard confirms that he was told by officials that were was no offside in the build-up pic.twitter.com/h0fLsOiglV