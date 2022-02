Mazzu zag zijn ploeg aanvallend niet veel brengen: "We moeten die speelstijl gewoon worden en ons aanpassen"

Geen Undav en Vanzeir, geen feestje. Union beet zich de tanden stuk op het stugge Eupen en bleef achter met een punt. Felice Mazzu beseft echter dat ze ook in zulke matchen oplossingen moeten vinden.

Eupen was duidelijk gekomen voor een punt en zoveel te beter als er nog iets meer uit de bus viel... "We hebben enkele kansen gehad om te scoren. Als dat gelukt was, dan had Eupen moeten reageren en hadden we een open wedstrijd gekregen. Er waren vandaag veel technische mankementen en slechte keuzes voor doel. We hebben anderzijds niks weggegeven, terwijl Eupen zich voor zijn zestien genesteld heeft en de ballen in de tribunes gekeild heeft", zag Mazzu.

Maar tegen topploegen kiezen meerdere tegenstanders voor zo'n aanpak. "Wij moeten dat gewoon worden en ons daaraan aanpassen. Ik wil deze wedstrijd niet vergelijken met die tegen STVV. Toen hadden we minder kansen om te scoren dan vandaag. Ik wil mijn aanvallers niet afvallen. Zij hebben uiteraard minder matchritme en moeten blijven werken om vertrouwen op te bouwen."