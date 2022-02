Van 0-1 naar 3-1 in 11 minuten, met dank aan spookdoelpunt: RWDM verstevigt greep op tweede plaats

RWDM heeft optimaal geprofiteerd van het verlies van Waasland-Beveren tegen Westerlo. De Brusselaars stonden nochtans tot minuut 81 met 0-1 in het krijt tegen Lierse Kempenzonen, maar er volgde een ongelooflijke remonte.

Lierse Kempenzonen leek een mooie prestigezege te gaan binnensleuren, maar een own goal van Kenneth Schuermans leidde de ommekeer in. Yagan had de bezoekers op voorsprong gerbacht, maar na de 1-1 ging het razendsnel. Schuermans devieerde een bal richting het eigen doel. Teunckens redde de bal duidelijk voor de lijn, maar de ref kende RWDM toch een doelpunt toe.

Lierse K was het noorden helemaal kwijt en in blessuretijd bezorgden Togui en Mata RWDM een levensbelangrijke driepunter. RWDM heeft nu vijf punten meer dan Waasland-Beveren voor die felbegeerde tweede plaats, die recht geeft op barragematchen met de nummer 17 uit 1A.