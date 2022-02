Amper twee coaches (hele grote namen!) deden nog slechter bij Standard ... en zongen het minder lang uit

Luka Elsner zit met Standard opnieuw in een hele slechte reeks. ZIjn cijfers zijn nog veel slechter dan die onder Mbaye Leye. Kan hij overleven?

Zelf voelt hij de druk, maar kreeg hij nog geen ultimatum. Toch is het duidelijk dat de coach onder druk staat.

Met amper 1.05 punten per wedstrijd staat hij er na 21 wedstrijden bijzonder slecht voor bij de Rouches.

Geschiedenis

Doorheen de geschiedenis van de club deden maar twee coaches nog slechter. Robert Waseige werd na een 1 op 15 doorgestuurd, Johan Boskamp na een 3 op 18.

Met die beide grote namen had de club minder geduld. Ook Ron Jans (1.33 punten per wedstrijd) moest sneller vertrekken, Mbaye Leye totaliseerde 1.47 punten per wedstrijd.