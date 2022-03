Kiest Bayern bewust voor enkele magere jaren? 'Dit beleid gaat Duitse grootmacht voeren om toekomst veilig te stellen'

Bayern München is aan de Europese voetbaltop hét toonbeeld van een club met een gezond financieel beleid. De coronacrisis heeft er ingehakt in Beieren. En dus is de Duitse grootmacht van plan om in te grijpen.

Bayern München deed de voorbije jaren nooit mee in de prijzenoorlogen om spelers naar Beieren te halen. Meer zelfs: Der Rekordmeister koos de targets zorgvuldig uit en betaalde de spelers héél goed om prijzen te pakken én om te blijven. Met succes. Al weet Kicker dat de coronacrisis ervoor zorgt dat Bayern de komende seizoenen een andere koers gaat varen. Het management wil de komende seizoenen inzetten in jonge talenten, hen laten ontwikkelen en vervolgens verkopen om de clubskas opnieuw te vullen. Toekomst op lange termijn Bayern is er zich van bewust dat die keuze enkele magere jaren met zich kan meebrengen, maar het bestuur denkt - met FC Barcelona als hét voorbeeld hoe het niet moet - aan de toekomst op lange termijn.