Hein Vanhaezebrouck opgelucht dat Odjidja geen schorsing krijgt, maar: "Een mens begint zich vragen te stellen"

AA Gent won zondag met het kleinste verschil op bezoek bij Standard. De Buffalo's hadden daarvoor een blunder van Bodart en een attente Tissoudali nodig. Ondanks de onterechte rode kaart van Vadis Odjidja liepen Vanhaezebrouck en co. geen averij op.

Het Bondsparket oordeelde maandag dat de uitsluiting voldoende was voor Odjidja. De aanvoerder van AA Gent krijgt, net als Samoise onlangs na zijn rode kaart tegen Eupen, geen schorsing opgelegd. "Gelukkig was er dat foutje van Bodart, maar stel je maar eens voor dat je door deze beslissing punten verliest", aldus Vanhaezebrouck op zijn persbabbel.

"Maar eigenlijk is het ongelooflijk, je vraagt je af hoe ze erbij komen, zowel in Eupen als in Standard. Ik hoop dat dit niet blijft duren, want een mens begint zich vragen te stellen. Telkens weer worden fases verkeerd beoordeeld door twee mensen."

Al is Vanhaezebrouck ref Lardot ook erkentelijk. "Het is maar dankzij het verslag van de scheidsrechter dat het Bondsparket Vadis niet heeft vervolgd. Lardot heeft 's avonds toegegeven dat hij het, na het bekijken van de beelden, geen rode kaart vond. Het siert hem dat hij dat toegeeft, maar waarom beslist hij dat niet onmiddellijk tijdens de wedstrijd toen hij naar het scherm ging kijken?"