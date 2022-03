Degryse onder de indruk: "Vanaken was de beste op het veld, Nainggolan stond zelfs niet op de foto"

Terwijl Alfred Schreuder tijdens zijn eerste matchen nog een paar rare dingen deed, is dat nu gedaan. Club Brugge lijkt weer die machine te worden, net op tijd. Ook Marc Degryse ziet dat de Nederlander het juiste recept gevonden heeft.

"Alfred Schreuder heeft veel meer evenwicht gevonden, en stabiliteit. Odoi staat intussen vast op de '6', Vormer en Dost zijn invallers geworden. En de nieuwkomers zorgen voor meer creativiteit. Buchanan en Skov Olsen duwen een tegenstander achteruit. Te meer omdat ze fysiek in orde zijn. Ze hebben meer volume dan Lang, die nog niet op zijn best is na z'n Covid-besmetting", zegt Degryse in HLN.

Allemaal zaken die maken dat vooral Hans Vanaken weer kan uitblinken. Hij zag Vanaken een fantastische bal op Lang geven, spijtig genoeg gemist door de winger. "De beste bal van de match was het - oh la la la. Wat geniet ik daar toch van. De hele verdediging van Antwerp in een ruk opengesneden. Niet toevallig van Vanaken, de beste man op het veld. Verdorie, zeg. Radja Nainggolan werd er moedeloos van. Na een paar keer achterna hollen, dacht hij: 'Ik ga hier niet blijven lopen, hoor.' Radja gaf redelijk snel op, vond ik. Wat maakte dat het contrast met Vanaken groot was. Pijnlijk zelfs. Nainggolan stond niet eens op de foto."