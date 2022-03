Selectie Club Brugge: Schreuder recupereert De Ketelaere, maar mist verdediger door schorsing

Club Brugge maakt zich op voor de terugwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Woensdagavond verdedigt Club Brugge in eigen huis een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen AA Gent.

Alfred Schreuder heeft keuze in overvloed, want de lappenmand is leeg. Enkel Jack Hendry komt niet in aanmerking voor een selectie, de Schotse verdediger zit een schorsingsdag uit na zijn rode kaart in de Ghelamco Arena. In zijn plaats komt Federico Ricca terug bij de selectie.

Opsteker voor Club Brugge is de terugkeer van Charles De Ketelaere. De topschutter van Club Brugge mocht dinsdag uit quarantaine. Al is het maar de vraag in hoeverre CDK hersteld is van zijn coronabesmetting en zijn schouderproblemen, na een stevige val op training. De jonge Nusa moet plaats ruimen in de selectie.